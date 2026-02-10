Un video grabado en la peatonal de San Clemente del Tuyú, en la Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires, generó una fuerte indignación en redes sociales. En las imágenes se observa cómo dos nenes golpean con fuerza a un hombre que llevaba un traje inflable con forma de dinosaurio, utilizado para promocionar un local de pizzas, mientras varios adultos miran la escena entre risas y sin intervenir.

El registro fue publicado en TikTok por el usuario @marcosvalmaceda1702, con la descripción “Dino pizza libre golpeado por unos guachines”. El episodio ocurrió por la noche y ante la mirada sorprendida de personas que caminaban por la zona comercial.

Según se ve en el video, los menores le pegan reiteradas veces al muñeco, incluso con piñas. De fondo se escuchan risas de adultos que, según se presume, serían familiares. En un momento, una voz masculina dice “listo, ya está”, mientras una mujer agrega “basta porque lo van a desinflar”. Sin embargo, no hay un reto firme ni una intervención clara para frenar la situación, y tanto los chicos como los grandes continúan riéndose.

La escena escala cuando el cierre del traje se abre y sale la persona que estaba dentro del disfraz, un joven que realizaba tareas de promoción. Visiblemente ofuscado, el trabajador alcanza a cruzar algunas palabras con el grupo antes de que el video se corte, en un clima de tensión que pudo haber terminado peor.

Tras su difusión, las imágenes despertaron repudio entre usuarios de redes sociales, que apuntaron principalmente contra la falta de límites por parte de los adultos y la naturalización de la violencia en un espacio público. Muchos remarcaron que el foco no estuvo solo en el daño al disfraz, sino en el mensaje que se transmite a los menores y en el respeto hacia quienes trabajan en la vía pública.

