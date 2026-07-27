Olavarría fue escenario este domingo de un impactante accidente durante la quinta fecha de la Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste (APPS). El piloto rauchense Facundo Nocetti protagonizó un espectacular vuelco en el autódromo "Hermanos Emiliozzi", aunque afortunadamente no sufrió lesiones de gravedad.

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Tras el siniestro, Nocetti fue trasladado al Hospital Municipal "Dr. Héctor M. Cura" de Olavarría, donde ingresó consciente y con golpes y traumatismos propios de la violencia del impacto. Según informó La Nueva Verdad de Rauch, el equipo médico resolvió mantenerlo 24 horas en observación como medida preventiva para controlar su evolución y descartar posibles complicaciones.

De acuerdo con esa información, si continúa evolucionando favorablemente, este lunes recibirá el alta médica y podrá regresar a Rauch.

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El accidente generó una fuerte preocupación entre el público y los protagonistas de la categoría debido a la violencia del vuelco. El automóvil de Nocetti dio varios tumbos antes de detenerse sobre la pista, en una de las imágenes más impactantes de la jornada.

A pesar de la magnitud del impacto, las medidas de seguridad del vehículo y la rápida intervención de los equipos de rescate permitieron que el piloto saliera consciente del habitáculo y fuera asistido de inmediato.

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La competencia correspondió a la quinta fecha de la APPS, que se disputó con un formato especial por el 24° aniversario de la categoría. En las divisiones Promocional y Monomarca participaron pilotos invitados; en el caso de Nocetti, compartió el fin de semana con el azuleño Gonzalo Piccone.

Las imágenes del accidente, registradas desde otro vehículo que participaba de la competencia, muestran la espectacularidad del vuelco y rápidamente se viralizaron en las redes sociales. Afortunadamente, el representante de Rauch logró salir por sus propios medios y su evolución es favorable.