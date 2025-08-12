El momento de la descompensación de Comesaña. 😕



📺 Mirá #Cincinnati en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/Lfhq8cgSNY — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 12, 2025

El argentino Francisco Comesaña (71°) se descompensó en pleno partido de tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati ante el local Reilly Opelka (73°).

El oriundo de Mar del Plata sintió un malestar, vomitó y debió ser asistido cuando estaba 4-3 al frente en el segundo set.

El Tiburón frenó el juego repentinamente y se dirigió hacia el sector de los bancos, sin siquiera poder hablar con el umpire. Rápidamente, una asistente le acercó una bolsa de plástico para que en un rincón pudiera vomitar sin estar expuesto a las cámaras.

Finalmente, el jugador de 24 años se repuso del problema y ganó ese segundo parcial para más tarde sellar su primer pase a octavos de final en un certamen de esta categoría, al imponerse por 6-7 (4), 6-4 y 7-5.

A todo ello se suma que el encuentro debió ser suspendido en el tramo final por una lluvia repentina que paralizó la actividad en el Lindner Family Tennis Center, donde la sensación térmica rozaba los 35°.

El ganador de este duelo se meterá en los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, donde se enfrentará ante el vencedor del duelo del ruso Andrey Rublev y el australiano Alexei Popyrin.