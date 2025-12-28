Un Mercedes-Benz 230 SL Pagoda, uno de los modelos clásicos más icónicos de la marca alemana, protagonizó un impactante siniestro vial luego de perder una de sus ruedas mientras circulaba por la autopista Panamericana. El hecho quedó registrado en video y generó una fuerte repercusión en redes sociales.

Según informó Autoblog Argentina, tras desprenderse la rueda, el vehículo fue chocado por otro auto y el incidente se produjo en las inmediaciones del cruce entre Panamericana y Camino del Buen Ayre. A pesar de la violencia de la secuencia, no hubo personas heridas de gravedad, aunque sí se registraron importantes daños materiales.

El video del choque muestra el momento exacto en el que el Pagoda queda desestabilizado en plena traza y termina siendo impactado, una escena que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

En redes sociales, el periodista Nicolás Schenquerman aportó un dato clave sobre el trasfondo del hecho:

“Imagínate pasarte los últimos 2 años restaurando tu Pagoda y el día que finalmente te la entregan, se olviden de ajustarle las tuercas y se te salga una rueda y no te mates de casualidad”.

El mensaje sumó indignación al señalar una presunta falla grave en el trabajo de restauración, ya que el auto habría sido entregado recientemente tras un largo proceso de puesta en valor.

Que dolor. Por el auto. Y por el golpe.

Van a rodar algunas cabezas… pic.twitter.com/yhAEvyWNwW — Nicolás Schenquerman (@nicoschenquer) December 27, 2025

Por su parte, el usuario Diego Zorrero confirmó el lugar del impacto y el otro vehículo involucrado:

“Se la llevó puesta un Fiat Marea en el puente de Panamericana y Buen Ayre. Hoy vi los dos autos chocados en la Pana a las 10 de la mañana”.

Aunque el desenlace no dejó víctimas, el caso generó conmoción entre fanáticos del automovilismo y especialistas, tanto por el valor del vehículo como por lo evitable del accidente.