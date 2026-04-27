El periodista y conductor Nelson Castro protagonizó una escena poco habitual fuera de los estudios de radio y televisión: dirigió una orquesta juvenil durante un ensayo en la ciudad de Chascomús.

Ads

La actividad se dio en el marco del programa “Orquesta en Puertas Abiertas”, una iniciativa que busca acercar la música a la comunidad y fomentar la participación de niños y jóvenes. Allí, Castro fue invitado especial y no dudó en tomar la batuta frente a los músicos.

🎶 ¡Nelson Castro dirigió en una escuela durante un ensayo!



👉 El conductor de #VamosRivadavia volvió a demostrar todo su talento frente los niños de una orquesta en Chascomús.#Rivadavia630 pic.twitter.com/qd4teOo169 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) April 25, 2026

El momento fue compartido por Radio Rivadavia en sus redes sociales, donde se lo ve al conductor de “Vamos Rivadavia” guiando a la orquesta con soltura y entusiasmo.

Ads

Entre los integrantes había chicos y adolescentes que forman parte de este proyecto musical, que apunta tanto a la formación artística como a la integración social. La presencia de Castro sumó un condimento especial a la jornada, que combinó música, aprendizaje y cercanía.

No es la primera vez que el periodista muestra su vínculo con la música, una faceta que, aunque menos conocida, suele aparecer en este tipo de actividades culturales.

Ads