Video: el periodista Nelson Castro dirigió una orquesta juvenil durante un ensayo en Chascomús
Participó como invitado en “Orquesta en Puertas Abiertas” y se puso al frente de un ensayo con chicos y jóvenes músicos.
El periodista y conductor Nelson Castro protagonizó una escena poco habitual fuera de los estudios de radio y televisión: dirigió una orquesta juvenil durante un ensayo en la ciudad de Chascomús.
La actividad se dio en el marco del programa “Orquesta en Puertas Abiertas”, una iniciativa que busca acercar la música a la comunidad y fomentar la participación de niños y jóvenes. Allí, Castro fue invitado especial y no dudó en tomar la batuta frente a los músicos.
El momento fue compartido por Radio Rivadavia en sus redes sociales, donde se lo ve al conductor de “Vamos Rivadavia” guiando a la orquesta con soltura y entusiasmo.
Entre los integrantes había chicos y adolescentes que forman parte de este proyecto musical, que apunta tanto a la formación artística como a la integración social. La presencia de Castro sumó un condimento especial a la jornada, que combinó música, aprendizaje y cercanía.
No es la primera vez que el periodista muestra su vínculo con la música, una faceta que, aunque menos conocida, suele aparecer en este tipo de actividades culturales.
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