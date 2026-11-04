Una joven madre vivió momentos de pánico extremo cuando un delincuente se metió por la ventana de su casa en la esquina de Sixto Fernández y Olazábal, en Lomas de Zamora, en momentos que disfrutaba jugando con su bebé.

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El delincuente que quedó grabado primero por las cámaras de seguridad y luego por una cámara de celular pasó primero por el frente de la propiedad, observó que había una ventana abierta y advirtió que podía ingresar sin ser visto desde la calle.

Después de alejarse, volvió sobre sus pasos, se sentó frente al inmueble y permaneció un rato en el lugar. Finalmente, se cubrió la cara y saltó una pared para entrar por la ventana. En ese momento, la femenina estaba dentro de la vivienda jugando con su hijo.

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El ladrón sorprendió a la madre, agarró un celular y otros objetos los guardó y escapó. La secuencia del robo quedó registrada por el teléfono de la víctima y dispositivos de vigilancia de los vecinos, que captaron al sospechoso mientras escapaba corriendo. La Policía ya lo busca a partir de las imágenes que permitieron identificar sus movimientos.

La pareja de la víctima contó que el asaltante corrió hacia la mujer apenas entró y le tapó la boca. En ese momento, el nene comenzó a llorar y ella le rogó que no le hiciera nada.

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Según su testimonio, el marginal le exigía dinero a los gritos. Finalmente, la mujer le entregó su teléfono y el asaltante también se llevó una PlayStation, entre otros objetos. El hombre también contó que su pareja quedó muy afectada por lo ocurrido y que ahora tiene miedo de quedarse sola.