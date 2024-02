En un aberrante incidente, un ladrón ingresó a una casa ubicada en Merlo, desatando una serie de actos vandálicos más que desagradables. El hecho ocurrió el pasado 31 de enero cuando la propietaria, afortunadamente ausente en el momento del robo, regresó para encontrarse con un escenario dantesco.

El delincuente, aprovechando la soledad de la vivienda, no solo saqueó en busca de objetos de valor, sino que también protagonizó actos repulsivos. Según la denuncia de la afectada en redes sociales, el ladrón destrozó la propiedad, defecó, vomitó y orinó por toda la casa, esparciendo sus pertenencias sobre los desechos.

La víctima compartió imágenes de las consecuencias del actuar delictivo, destacando la aparente satisfacción del intruso al romper snacks, esparcir huevos por toda la vivienda e incluso morder alimentos envueltos en papel y film. Sorprendentemente, el ladrón exhibió habilidades culinarias al cocinar un sándwich de costilla de cerdo con barbacoa y huevo frito.

Fue en Merlo, y la víctima no estaba en la propiedad cuando ocurrió el robo. Al regresar, se encontró con la salvajada. Filmó todo y lo difundió en redes sociales. El escatológico ladrón está prófugo https://t.co/6WY9qJ6hjZ pic.twitter.com/qeRk6jKdOz — SM Noticias (@SMnoticias) February 5, 2024

Pero el relato de la víctima no termina ahí. El ladrón llevó a cabo actos aún más repulsivos al masturbarse con una de las bombachas de la dueña de la casa. Posteriormente, se bañó, se afeitó los genitales con la maquinita de la afectada, se secó con su toalla y hasta utilizó su cepillo de dientes.

Según informó el medio local SMnoticias, el botín de este salvaje robo incluyó un secador de pelo, una plancha del pelo con forma de cepillo, un desodorante, un pendrive y un par de zapatillas Nike, que se llevó puestas, abandonando en el lugar las que traía originalmente. La víctima compartió las imágenes a través de sus redes sociales.

“Esta lacra que ve en imágenes entró a mi casa mientras yo no me encontraba en mi domicilio, destrozando todo, defecando, vomitando y orinando por toda mi casa. No le bastó con esa asquerosidad que tuvo que esparcir mi ropa y todas mis pertenencias sobre toda su mierda y se masturbó en mi ducha con una de mis bombachas", expresó.

"No sé si voy a poder volver a mi casa de nuevo. Relato todo esto para que se imaginen lo salvaje que fue, y está suelto por la calle, y le puede hacer cualquier cosa a cualquiera”, publicó la joven. Tras radicar una denuncia policial, el escatológico robo ahora está siendo investigado por la Justicia.