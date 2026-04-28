En medio del escándalo por el hallazgo de ocho fetos en una clínica de Villa Ballester, habló por primera vez el médico que intervino a la nena de 12 años víctima de abuso sexual. Se trata del Dr. Damián Levi, quien defendió el procedimiento y aseguró que “se llevó a cabo dentro del marco legal”.

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“El aborto se realizó conforme a la ley 27.610”, sostuvo el profesional, en referencia a la norma que regula la interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. Según explicó, el caso encuadra dentro de las causales permitidas fuera del plazo de 14 semanas, como lo es el embarazo producto de una violación y la edad de la víctima.

Levi también remarcó que la práctica fue realizada respetando los protocolos médicos vigentes y desmintió versiones que hablaban de irregularidades: “Desmiento todas y cada una de las noticias falsas”, afirmó en declaraciones a C5N.

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“La menor y su madre actuaron de manera voluntaria”

El médico indicó que tanto la nena como su madre estuvieron informadas durante todo el proceso y que dieron su consentimiento: “Actuaron de forma autónoma y voluntaria, como corresponde”.

Además, aseguró que ambas se encuentran en buen estado de salud y ya regresaron a su localidad de origen, en Santiago del Estero.

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Consultado sobre detalles del caso, evitó profundizar por el secreto profesional, aunque confirmó que el procedimiento realizado fue un aborto y no una cesárea o parto inducido.

Investigación en curso y colaboración con la Justicia

En paralelo, el caso sigue bajo investigación en distintas jurisdicciones. La Justicia intenta determinar qué ocurrió con el feto de la menor y si existieron delitos vinculados a la práctica o al manejo de los restos hallados en la clínica.

En ese marco, Levi aseguró que están colaborando con la investigación: “Estamos a total disposición del fiscal para lo que necesite”, afirmó, y confirmó que se toman muestras genéticas en este tipo de intervenciones para eventuales pericias.

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El rol de la ONG

El profesional también es referente de la Fundación Cigesar, organización dedicada a la salud sexual y reproductiva. Según explicó, trabajan en distintos puntos del país acompañando casos similares, con asistencia médica y contención posterior.

“Las pacientes están acompañadas en todo momento, antes, durante y después de la intervención”, sostuvo.

Mientras tanto, la Clínica Santa María continúa funcionando con normalidad. Pese al impacto del caso, una inspección del Ministerio de Salud bonaerense detectó solo “infracciones menores” y no dispuso su clausura.