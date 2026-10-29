Un dirigente sindical fue baleado en la puerta de su casa en Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Se trata de Luis Pérez, secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, quien recibió un disparo en una rodilla cuando se disponía a retirar su automóvil del garaje de su vivienda.

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El ataque ocurrió el miércoles por la mañana, minutos antes de las 9, en inmediaciones de Pedro Pico al 1500, en el barrio San Martín. Según la reconstrucción difundida por medios locales, el agresor llegó en una motocicleta, intercambió algunas palabras con Pérez y luego le disparó.

Una cámara de seguridad registró parte de la secuencia. En las imágenes se observa el movimiento de dos personas junto a un automóvil estacionado frente a la vivienda, antes de que el atacante escapara del lugar.

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De acuerdo con los primeros datos de la investigación, el sospechoso circulaba en una moto roja de 110 centímetros cúbicos, llevaba casco y vestía una campera. Tras efectuar el disparo, huyó por la calle Pedro Pico en dirección a la avenida Arias.

Atacaron a tiros a un sindicalista cuando salía de su casa en Bahía Blanca

Pérez fue asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital Municipal de Bahía Blanca. Allí le realizaron estudios radiográficos y quedó bajo observación médica. Según informó el medio local La Brújula 24, la herida tenía orificios de entrada y salida y no le había provocado pérdida de movilidad en la pierna afectada.

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Uno de los elementos que analiza la investigación es que el atacante no intentó sustraer ninguna pertenencia del dirigente, por lo que el episodio no presenta las características habituales de un robo.

Por el momento, no se informó la identidad del responsable ni se confirmó el motivo de la agresión. Entre las hipótesis que se investigan figuran un posible conflicto personal y una eventual vinculación con la actividad sindical de Pérez.

La Policía trabaja para identificar al atacante y esclarecer las circunstancias del hecho.