Un policía de la Ciudad de Buenos Aires mató a un motochorro durante un intento de robo ocurrido en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas. El agente estaba de civil y circulaba en moto junto a un acompañante cuando fue interceptado por dos delincuentes armados.

Ads

El episodio ocurrió el sábado por la tarde sobre la Ruta 8, en el límite entre Los Polvorines y José C. Paz, y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa cómo los motochorros se colocan a la par de la moto en la que viajaban el efectivo y su acompañante. Uno de los delincuentes descendió con un arma y les robó el rodado mientras ambos retrocedían caminando con las manos levantadas.

Ads

Así fue el tiroteo donde se le apagó la chispa a un lacroso.



Ocurrió en Los Polvorines, Malvinas Argentinas https://t.co/calRmmEZP1 pic.twitter.com/q1J0bwpYYR — SM Noticias (@SMnoticias) July 26, 2026

Cuando los asaltantes intentaban escapar, el policía porteño extrajo su arma y comenzó a disparar. El delincuente que había tomado la moto cayó herido a pocos metros y murió como consecuencia de las heridas, mientras que su cómplice logró escapar a bordo de la moto en la que habían llegado.

La secuencia generó momentos de tensión entre los vecinos que circulaban por la zona. En el video se observa cómo varias personas que caminaban por la vereda corren para resguardarse al escuchar los disparos.

Ads

La investigación quedó a cargo de la UFI N°18 de Malvinas Argentinas, que caratuló la causa como “intento de robo y homicidio” y trabaja para determinar las circunstancias en las que ocurrió el enfrentamiento.

El episodio se conoce pocos días después de otro hecho protagonizado por motochorros en territorio bonaerense. En Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, un efectivo de la Policía Federal Argentina fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando delincuentes le robaron la moto.

En ese caso, las cámaras de seguridad registraron el momento en que el cabo Cristian Alberto Gerez, de 36 años, fue abordado por los asaltantes mientras circulaba en una moto de baja cilindrada. Los delincuentes le dispararon y escaparon con el vehículo.