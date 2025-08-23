Una brutal agresión a un joven quedó registrada esta madrugada a la salida de un boliche en el corredor nocturno de Chacabuco. El hecho fue captado en imágenes que rápidamente comenzaron a circular y generaron preocupación por la violencia en la noche local.

Según informó el portal Chacabuco en Red, el ataque ocurrió en medio de varios incidentes registrados durante la madrugada. En las filmaciones se observa cómo un joven es golpeado a la salida del local bailable.

Aunque por el momento no hubo una versión oficial sobre lo sucedido, trascendió que en algunos de los disturbios habrían participado también jóvenes provenientes de la ciudad de Junín. Hasta ahora, no se registran demorados por estos episodios.

En las redes, la bronca de los vecinos no tardó en expresarse. “¿Y los de seguridad para qué están? Qué triste es esto”, se quejó una usuaria en los comentarios. Otro vecino reclamó que “todos presos y el que filma y no ayuda también”.

La indignación también apuntó a la supuesta pasividad: “Lo triste es la acción de estos jóvenes. Miran y filman tres contra uno, eso sí es vergüenza. Cobardía pura”, reprochó una vecina.

Otros usuarios, en tanto, cruzaron a las autoridades por la falta de respuesta. “¿Y los que manejan las cámara?… ahora roban una moto y nadie sabe nada”, comentó un vecino con ironía. El hecho reavivó el debate sobre la seguridad nocturna en Chacabuco.