El video de una cámara de seguridad registró la violenta secuencia ocurrida durante la noche del jueves en Lomas del Millón, partido de La Matanza. Un hombre de 61 años estaba dentro de su auto, estacionado sobre la vereda en inmediaciones de Cabral al 2300, cuando fue emboscado por al menos tres delincuentes armados que se movilizaban en una Volkswagen Suran.

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Las imágenes muestran cómo los sospechosos se acercaron al vehículo. En medio de la maniobra, el conductor aceleró y embistió a uno de los ladrones, identificado como Ángel Nahuel Gilardoni, de 25 años, quien murió en el lugar.

Tras la embestida, el hombre logró escapar. Los otros integrantes del grupo, en tanto, cargaron el cuerpo de Gilardoni en la Suran y lo llevaron hasta la casa de su madre, ubicada en Villa Madero.

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La mujer llamó al 911 y contó que su hijo había sido llevado hasta la vivienda inconsciente y ensangrentado. Cuando llegaron los efectivos y el personal médico, constataron que estaba muerto.

🚨 Un hombre intentó escapar de un asalto en La Matanza, atropelló a uno de los sospechosos y el joven murió. La causa ya tiene un detenido.https://t.co/brhdUOEt31 pic.twitter.com/JNjy2Jarb5 — LaPlataNoticias (@LPNoticias24) October 3, 2026

A partir del hallazgo del cuerpo, los investigadores relacionaron el episodio con el intento de robo ocurrido minutos antes. El seguimiento de las cámaras permitió identificar la Suran utilizada por los sospechosos. Además, en el lugar de la embestida encontraron una pistola Bersa calibre .22.

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Según informó Clarín, el vehículo pertenecía a un joven de 28 años, quien declaró que esa noche se lo había alquilado a Franco A., de 27 años. Al recuperar la Suran, también había advertido manchas de sangre en el interior.

Con estos elementos, la UFI de Homicidios de La Matanza, a cargo de Claudio Fornaro, ordenó un allanamiento y Franco A. fue detenido. También se secuestraron su teléfono y el vehículo para las pericias.

El hombre quedó imputado por “robo calificado por el uso de armas y por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, en grado de tentativa”. La Policía continúa buscando identificar a los demás integrantes del grupo.