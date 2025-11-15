Un incendio de grandes proporciones se desató en un edificio de varios locales, ubicado en la localidad de Villa Celina, en La Matanza.

Por causas que se desconocen, alrededor de las 15 se inició el incendio en un depósito ubicado en la intersección de Strangford y Olavarría, cerca de la autopista Riccheri, en el límite en provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Luego, se fue expandiendo hasta consumir parcialmente el lugar.

Según informó el jefe de seguridad de la empresa, Simón Abraham, el lugar estaba cerrado y no había empleados.

El lugar funciona como elaboración de prendas y locales, entre ellos estudio de abogados y y ventas de material textil.

“Sufrimos un incendio en nuestra oficina de Villa Celina. El incidente se originó a raíz de un cortocircuito en el local de al lado, un textil”, explicó el abogado afectado. “El fuego se propagó y perdimos el total de nuestras instalaciones. A pesar de la magnitud de los daños, deseamos expresar nuestro profundo agradecimiento a nuestro equipo y a nuestros allegados por su invaluable apoyo. Consideramos esta situación como una oportunidad para crecer, innovar, optimizar y reconstruir”, concluyó.

SE INCENDIA UN NEGOCIOS EN VILLA CELINA COLECTORA DE AUTOPISTA RICHIERI MANO AL CENTRO ANTES DE LLEGAR A GRAL. PAZ pic.twitter.com/mRQVBkAaH2 — Cristian Campi (@CristianCampi) November 15, 2025