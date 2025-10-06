Video: Incendio voraz en un galpón de Villa Zagala, San Martín
Las llamas alcanzaron varios metros de altura y se veían desde varias manzanas a la redonda. Se derrumbó un techo.
Varios dotaciones de bomberos de San Martín trabajaban este lunes para controlar un incendio en Villa Zagala.
Las llamas comenzaron cerca de las 17:00 en un galpón ubicado sobre la calle 4 de Febrero, entre Colombia y La Nueva, en el municipio de General San Martín.
Las llamas alcanzaron varios metros de altura y causaron el derrumbe del techo metálico. Se veían desde varias manzanas alrededor del lugar y vecinos compartieron imágenes en redes sociales, informó Mi Periódico.
