Varios dotaciones de bomberos de San Martín trabajaban este lunes para controlar un incendio en Villa Zagala.

Las llamas comenzaron cerca de las 17:00 en un galpón ubicado sobre la calle 4 de Febrero, entre Colombia y La Nueva, en el municipio de General San Martín.

Las llamas alcanzaron varios metros de altura y causaron el derrumbe del techo metálico. Se veían desde varias manzanas alrededor del lugar y vecinos compartieron imágenes en redes sociales, informó Mi Periódico.

Voraz incendio en Villa Zagala San Martín ahora @todonoticias pic.twitter.com/kVtPHMZY33 — David D. Lluis (@Davidlluis7) October 6, 2025

