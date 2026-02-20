Video: Incendio voraz en una logística de Benavídez
El centro de la empresa Norlog fue afectado por las llamas. Casi una veintena de dotaciones de bomberos se desplazaron hasta el lugar para sofocar las llamas.
El fuego comenzó a poco después de las 15 horas y a raíz de la magnitud de las llamas, la densa columna de humo se pudo observar a varias cuadras de distancia.
El hecho ocurrió este viernes en Norlog, logística ubicada en Bv. Pres. Perón al 4700, en Benavidez.
El centro logístico fue diseñado para el almacenamiento y distribución de mercaderías de todo tipo de negocios.
En el lugar trabajaban casi una veintena de dotaciones de bomberos de los destacamentos de la zona con el fin de controlar las llamas y que no afecta a otras empresas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión