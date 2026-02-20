🔥Incendio en galpones de la empresa logística Norlog en la localidad de Benavidez.

El depósito está ubicado en Bv. Pres. Perón al 4700 y la columna de humo se observó desde varias cuadras de distancia pic.twitter.com/rngZEIQY91 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) February 20, 2026

El fuego comenzó a poco después de las 15 horas y a raíz de la magnitud de las llamas, la densa columna de humo se pudo observar a varias cuadras de distancia.

El hecho ocurrió este viernes en Norlog, logística ubicada en Bv. Pres. Perón al 4700, en Benavidez.

El centro logístico fue diseñado para el almacenamiento y distribución de mercaderías de todo tipo de negocios.

En el lugar trabajaban casi una veintena de dotaciones de bomberos de los destacamentos de la zona con el fin de controlar las llamas y que no afecta a otras empresas.

