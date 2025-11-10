Una discusión y posterior pelea ocurrió este domingo en Plaza Illia, partido de General Belgrano, donde participan inspectores municipales y personal policial, quienes habrían sido agredidos durante el hecho.

Luego del violento episodio, un menor de edad fue aprehendido por el delito de daño, lesiones leves y resistencia a la autoridad.

Según informó la Estación de Policía de Seguridad Comunal General Belgrano, todo ocurrió alrededor de las 19:30 horas cuando personal de Inspectoría municipal solicitó apoyo policial debido a que varios jóvenes los estarían agrediendo.

Personal en el lugar constató que jóvenes estaban agrediendo con golpes de puño a los inspectores quienes además comenzaron a arrojar piedras a los efectivos policiales presentes.

En ese instante, los uniformados dispararon con una escopeta de forma preventiva una posta “Anti-Tumulto” para hacer cesar la actitud. Los agresores se dan a la fuga pero uno de los involucrados (menor de edad), es trasladado y alojado en el Hospital Municipal con custodia policial.

También en el lugar se observó que la puerta derecha trasera del móvil municipal de inspectoría tenía una abolladura y rayones y un hombre producto de las piedras arrojadas por los jóvenes recibió un impacto en su rostro ocasionándole lesiones leves.

Los Inspectores de tránsito fueron a revisión médica quienes presentaron heridas leves de diversa índole, requiriendo curaciones en el lugar. La fiscalía del menor, dispone una notificación en términos de los Art 1 y 60 del CPPBA por los delitos antes mencionados y la entrega de adulto responsable.

Al respecto de lo sucedido, se manifestó el intendente Osvaldo Dinápoli, quien señaló que “durante la tarde del domingo, un grupo de inadaptados protagonizó un enfrentamiento con nuestros inspectores municipales y la Policía”, unos hechos, dijo “lamentablemente atentan contra la convivencia y el respeto, demuestran una vez más que hay quienes no saben vivir en sociedad ni cumplir las normas”.

“Desde la Municipalidad queremos dejar en claro que siempre vamos a estar del lado de la ley, del orden y de nuestros empleados municipales. Vamos a seguir combatiendo a estos inadaptados que complican día a día la convivencia y el trabajo de quienes quieren vivir en paz”, concluyó.