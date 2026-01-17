Las ráfagas de viento acompañadas luego con lluvia, empañaron la jornada del sábado en la ciudad de Mar del Plata, tal como anunció el Servicio Meteorológico Nacional.

#Urgente Mar del Plata: tormenta de viento, trombos de agua y vuela todo en Alfonsina. Guardavidas sacan gente del mar. pic.twitter.com/1LUNIKKfCy — Federico Cermelo (@fedecermelo) January 17, 2026

Las ráfagas generaron daños principalmente en la zona céntrica de Mar del Plata. Mientras miles de marplatenses y turistas salían rápidamente de la playa, el fuerte viento provocó la rotura de los vidrios del edificio Maral 50, ubicado frente a la costa. En concreto, estallaron unos paneles de vidrio en la planta baja, informó La Capital. Por otra parte, cayeron dos árboles en misma zona, uno de ellos impactó sobre un auto.

Hay un poco de viento en Mar del Plata. pic.twitter.com/5qrrhLVazi — Lautaro Spadavecchia Amez (@LauSpadavecchia) January 17, 2026

Además, en otros barrios de Mar del Plata, también hubo daños como caídas de postes, y techos.

El alerta amarilla por tormenta afectará a gran parte de la provincia hasta la noche de este sábado y la madrugada del domingo, algunas de estas tormetas pueden ser localmente fuertes. “Las mismas estarán acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional granizo, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, añade el parte del SMN.

