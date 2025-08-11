Un violento enfrentamiento entre dos jóvenes, motivado por diferencias políticas, quedó registrado este fin de semana en plena costanera de Zárate. Las imágenes, difundidas por el medio local Impacto Local , muestran cómo una discusión subió rápidamente de tono hasta llegar a los golpes, mientras vecinos y turistas miraban atónitos.

El episodio ocurrió en una mesa de La Libertad Avanza, instalada en la zona ribereña. En cuestión de segundos, los insultos y reproches derivaron en una pelea a puñetazos. Algunos presentes intentaron separarlos, pero la tensión en el lugar ya era evidente.

En redes sociales, la grabación desató un fuerte cruce de comentarios. Algunos usuarios celebraron la pelea con frases como “bien hecho” o “excelente accionar del león”, mientras otros repudiaron el hecho y lo vincularon al clima de agresión que atraviesa la política nacional. “Esto es lo que sucede cuando los partidos instalan sus puestos en lugares de paseo familiar”, opinó una vecina.

También hubo quienes aprovecharon para expresar su malestar con la situación general de la ciudad. “Zárate en decadencia. No hay día ni lugar donde no se genere inseguridad o peleas”, lamentó otra usuaria, apuntando además a problemas de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos.

