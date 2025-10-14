Un vecino de Adrogué, en el partido de Almirante Brown, denunció haber sido víctima de un brutal ataque tras una discusión de tránsito. Se trata de Carlos Villagra, de 49 años, quien sufrió cuatro fracturas en el rostro y necesita operarse de urgencia, según relató su hija Irina a De Brown.

El hecho ocurrió el viernes 3 de octubre por la tarde. Según la denuncia, Villagra circulaba en su Renault Kangoo gris cuando otro conductor lo siguió tras un cruce en la calle Mariano Di María, provocando la pelea. “Le dijo ‘ya sé dónde vivís. Voy a mi casa a buscar un revólver y te pego tres tiros. Tengo un cuchillo en el auto, te voy a acuchillar todo’”, relató Irina.

El agresor habría golpeado a Villagra provocándole fracturas de órbita maxilar y de mandíbula izquierda y derecha, requiriendo cirugía de urgencia, con un costo estimado solo en prótesis de $5.142.000, detalló la joven. El ataque quedó parcialmente registrado en un video de seguridad, aunque la patente del vehículo no se logra identificar.

La víctima fue internada recientemente por complicaciones relacionadas con su diabetes, lo que retrasa la operación y prolonga su recuperación. “Tiene una recuperación muy larga y dolorosa. Él es el sustento de la familia y no va a poder trabajar”, agregó Irina.

La denuncia fue radicada en la Comisaría de Adrogué, pero hasta el momento no hay detenidos, y la familia espera que la justicia identifique al agresor.

