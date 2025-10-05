Video: Otra buena largada de Colapinto en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1
El oriundo de Pilar logró escalar tres posiciones. El equipo Alpine marcha último en el campeonato y el argentino esperar sumar algún punto antes que termine la temporada.
El piloto de Pilar tuvo una buena largada en el Gran Premio de Singapur, e hizo recordar a la que protagonizó en 2024 cuando corría con el equipo Williams.
En el circuito de Marina Bay, Colapinto pudo escalar rápidamente desde la decimosexta hasta la decimotercera posición.
La largada fue similar a la del año pasado en la que realizó un “divebomb” para superar a tres oponentes.
En el primer lugar comenzó el británico George Russell (Mercedes), con amenazas por detrás como el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren).
