QUÉ LARGADA DE FRANCO COLAPINTO EN SINGAPUR POR FAVOR 😮‍💨



P16 —> P13



pic.twitter.com/ouJaAZugQE — 43 ★ (@ColapintoFiles) October 5, 2025

El piloto de Pilar tuvo una buena largada en el Gran Premio de Singapur, e hizo recordar a la que protagonizó en 2024 cuando corría con el equipo Williams.

En el circuito de Marina Bay, Colapinto pudo escalar rápidamente desde la decimosexta hasta la decimotercera posición.

La largada fue similar a la del año pasado en la que realizó un “divebomb” para superar a tres oponentes.

En el primer lugar comenzó el británico George Russell (Mercedes), con amenazas por detrás como el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren).

