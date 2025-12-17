Una pelea se registró durante un partido oficial del fútbol juvenil en el partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires, y volvió a poner el foco en la violencia dentro del deporte amateur. El episodio ocurrió en el estadio Armando Echevarría de General Pirán, en el marco de la semifinal sub 20 del campeonato organizado por la Liga de Equipos Unidos de Fútbol de Mar Chiquita, y quedó registrado en imágenes que circularon en redes sociales.

Según informó El Ciudadano de Mar Chiquita , el encuentro enfrentó a América y Estudiantes de Santa Clara. El equipo de la costa se impuso por 3 a 1 y cerró la serie con un global de 6 a 5, resultado que le permitió clasificarse a la final de la Copa de Oro, donde enfrentará a Sarmiento, que dejó en el camino a Belgrano tras ganar 3 a 0 (5 a 2 en el global).

Sin embargo, el cierre del partido quedó opacado por los incidentes. Las imágenes difundidas muestran enfrentamientos dentro del campo de juego, con la participación de jugadores y personas allegadas a los equipos. En los videos también se observa el ingreso de hinchas desde la tribuna, que se sumaron a la pelea.

El hecho generó preocupación en el ámbito deportivo local y se suma a otros episodios de violencia en el fútbol amateur bonaerense, una problemática recurrente en distintas ligas del interior de la provincia de Buenos Aires.

