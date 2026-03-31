Video: Por la intensa lluvia, en pocos minutos varias calles y avenidas quedaron inundadas en Mar del Plata
El fenómeno de corta duración provocó que las arterias queden intransitables. La parte más afectada, el sur de la ciudad.
Este martes 31 de marzo por la tarde se desató un verdadero diluvio en la ciudad de Mar del Plata. En poco tiempo decenas de calles se anegaron lo que generó complicaciones en el tránsito en distintas zonas.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se había emitido una alerta naranja por tormentas para Mar del Plata y la zona y activó un aviso a corto plazo.
Con calles y avenidas convertidas en ríos, en algunos puntos el nivel del agua llegó a cubrir autos. Otro directamente optaron por subirse a un kayak o barrenar con una tabla en medio de la calle para sobrellevar el mal tiempo.
La zona sur de la ciudad recibió el mayor impacto. En la zona del Puerto y Punta Mogotes se registraron calles completamente inundadas.
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