Video: Prendieron fuego la camioneta del jugador de Racing Marcos Rojo
El fin de semana vandalizaron el vehículo que se encontraba en General Roca, Río Negro. Días después advirtieron que pertenecía al futbolista que acaba de pasar de Boca a la Academia de Avellaneda.
En la madrugada del sábado pasado, un llamado al 911 alertó sobre el incendio de una camioneta Ford F-150 Rapto en la intersección de Maipú y San Martín, en General Roca. Poco después, una dotación de bomberos llegó al lugar y logró sofocar el fuego.
Después los investigadores confirmaron que el vehículo pertenece al futbolista Marcos Rojo, ex jugador de Boca y actual integrante de Racing.
Todo el ataque quedó registrado en un video, y hasta el momento, se desconoce el motivo por el cual la camioneta se encontraba en la ciudad rionegrina.
Un vecino aportó grabaciones de sus cámaras de videovigilancia donde se ve a un hombre con campera verde, gorro negro y pantalón oscuro cargando un bidón. Las imágenes muestran cómo rocía un líquido inflamable sobre el motor y las cubiertas, lo enciende y se retira corriendo.
