En la madrugada del sábado pasado, un llamado al 911 alertó sobre el incendio de una camioneta Ford F-150 Rapto en la intersección de Maipú y San Martín, en General Roca. Poco después, una dotación de bomberos llegó al lugar y logró sofocar el fuego.

Después los investigadores confirmaron que el vehículo pertenece al futbolista Marcos Rojo, ex jugador de Boca y actual integrante de Racing.

Todo el ataque quedó registrado en un video, y hasta el momento, se desconoce el motivo por el cual la camioneta se encontraba en la ciudad rionegrina.

Un vecino aportó grabaciones de sus cámaras de videovigilancia donde se ve a un hombre con campera verde, gorro negro y pantalón oscuro cargando un bidón. Las imágenes muestran cómo rocía un líquido inflamable sobre el motor y las cubiertas, lo enciende y se retira corriendo.

#Roca #RíoNegro Quemaron una Ranger Raptor propiedad del futbolista Marcos Rojo. Vale 100 millones. Se desconoce quién la tenía en esa ciudad, pero la titularidad dominial está a nombre del actual defensor de Racing. pic.twitter.com/mGgEh1SsNT — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) August 12, 2025

