🦭 Quiso tocar un elefante marino en la playa de La Lucila del Mar y otros bañistas le recriminaron su acción 😡 pic.twitter.com/gJnO7IdWc9 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) January 28, 2026

El hombre fue filmado mientras tocaba a un ejemplar de elefante marino que descansaba a orillas del mar, en La Lucila del Mar, lo que desató una furiosa discusión con otros bañistas que sólo observaban al animal.

Según los testigos, el ejemplar presentaba una herida que le impedía regresar al mar. Pese a esto, el sujeto se acercó a tocarlo, provocando la reacción defensiva del lobo, que abrió la boca e intentó alcanzarle la mano.

Lejos de asustarse, el hombre insistió, lo que generó la explosión de los presentes: "¡No lo toques, ¿sos boludo?! Es peligroso", le gritó una mujer.

En lugar de pedir disculpas o retirarse, el protagonista del video viral minimizó el hecho y respondió con agresividad e insultos ante la indignación generalizada. “¿Yo lo pateé? Lo acaricié nomás. Me tratás como si fueras la dueña”, sostuvo.

Qué hacer ante la aparición de fauna marina

Ante la repetición de estos casos, la Fundación Mundo Marino emitió una serie de recomendaciones para evitar accidentes y proteger a los animales:

Si están sanos: Mantener distancia, no acercarse y asegurarse de que las mascotas también se mantengan alejadas.

Mantener distancia, no acercarse y asegurarse de que las mascotas también se mantengan alejadas. Si está herido o tiene cría: No interactuar y contactar inmediatamente a un centro de rescate o a las autoridades locales.