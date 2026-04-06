🎢 Tensión tras una falla en la montaña rusa del Parque de la Costa pic.twitter.com/WSiDoQPRts — LaNoticia1.com (@lanoticia1) April 6, 2026

El episodio de la montaña rusa del Parque de la Costa, en Tigre, ocurrió durante el feriado de Semana Santa y se conoció gracias a un video publicado por un usuario en redes sociales.

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Por el desperfecto, el carro quedó detenido en altura durante 20 minutos, generando tensión entre las personas que estaban en el juego.

En el video, el joven afirmó que un tramo de la cadena del juego “se soltó” delante de él. “Se salió y se partió la cadena, y el carro se frenó en la altura. No pasó nada grave, pero estuvieron un lindo rato ahí arriba”, dijo en TikTok el usuario que difundió las imágenes. Por fortuna no hubo que lamentar heridos ni mayores complicaciones.

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“Durante el ascenso, el sistema de elevación presentó una falla, por lo que la formación quedó automáticamente inmovilizada mediante un mecanismo de seguridad diseñado para prevenir cualquier tipo de incidente”, indicaron desde el Parque de la Costa, ubicado en el municipio bonaerense de Tigre, ante la consulta de La Nación.

Las fuentes consultadas sumaron que, ante esta situación, se activó el protocolo correspondiente, que incluye “la puesta en funcionamiento de la plataforma de evacuación incorporada en la atracción, especialmente diseñada para garantizar una evacuación segura de los pasajeros”. Desde la administración del parque de atracciones aseguraron que, actualmente, se están llevando a cabo las tareas necesarias para normalizar el sistema de elevación.

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