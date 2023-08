Marilu Mamani, una joven estudiante de medicina de tan solo 21 años, se convirtió en víctima de un atroz intento de robo mientras se dirigía hacia su facultad. El suceso ocurrió en el municipio bonaerense de Florencio Varela, a plena luz del día, cuando un delincuente, armado y decidido a llevarse su celular, le disparó a la pierna y la rodilla tras resistirse al asalto.

Ante la conmoción del hecho, vecinos que presenciaron la situación inmediatamente alertaron a los servicios de emergencia, quienes acudieron al lugar rápidamente para brindar atención médica a la víctima. Marilu fue trasladada a un centro hospitalario cercano, donde se encuentra en recuperación tras haber sido intervenida quirúrgicamente.

"Ella ahora está en el hospital. Solo me dijo ayer: 'mamá, tienes que ser fuerte'. Por suerte está bien y la bala, gracias a Dios, no le provocó daños mayores. los médicos dicen que no le va a afectar para volver a caminar", señaló Elena, la mamá de Marilu, quien en declaraciones televisivas contó que su hija estudia medicina y "es el orgullo de la familia".

La joven estudiante, reconocida por su dedicación académica y por ser una persona muy querida en su entorno, se encuentra fuera de peligro, aunque se espera una pronta recuperación para superar esta traumática experiencia. Mientras tanto, las autoridades han iniciado una exhaustiva investigación para dar con el paradero del delincuente.