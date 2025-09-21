Un hecho insólito fue registrado sobre la autopista Panamericana, a la altura de San Isidro, cuando un hombre circulaba por la banquina en un monociclo eléctrico a una velocidad estimada de 100 kilómetros por hora, mientras sostenía un teléfono celular. El video fue captado por otro conductor.

La filmación fue compartida en la red social X por el usuario @nicoschenquer, quien también incluyó en su registro el velocímetro del auto que lo grababa, mostrando unos 80 km/h: de esa forma se logra deducir que el monociclo iba por encima de esa velocidad.

En el video se lo ve al conductor del monociclo moverse peligrosamente por la banquina, con casco, rodilleras y vestimenta deportiva.

Según la normativa vigente en Buenos Aires, estos dispositivos, denominados Vehículos de Movilidad Personal (VMP), categoría que incluye monociclos eléctricos, no están autorizados para circular en autopistas ni rutas.

