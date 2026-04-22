El fenómeno climático extremo golpeó a un establecimiento rural en Líbano, una localidad que queda ubicada en el partido de General La Madrid, provocando la muerte instantánea de 33 ejemplares de hacienda.

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En el ámbito rural, estas situaciones suelen estar vinculadas a rayos que impactan sobre alambrados o suelos húmedos, provocando que la descarga se propague rápidamente a través del metal o la superficie.

El ganado, que tiende a agruparse durante las tormentas, queda especialmente expuesto a este tipo de descargas.

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Las imágenes, que fueron captadas por un productor de la zona y fueron publicadas por El Orden.

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