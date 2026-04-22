Video: Un rayo provocó la muerte de más de 30 animales en un campo de General La Madrid
Ocurrió en un establecimiento de la localidad de Líbano. Las imágenes fueron captadas por un productor de la zona.
El fenómeno climático extremo golpeó a un establecimiento rural en Líbano, una localidad que queda ubicada en el partido de General La Madrid, provocando la muerte instantánea de 33 ejemplares de hacienda.
En el ámbito rural, estas situaciones suelen estar vinculadas a rayos que impactan sobre alambrados o suelos húmedos, provocando que la descarga se propague rápidamente a través del metal o la superficie.
El ganado, que tiende a agruparse durante las tormentas, queda especialmente expuesto a este tipo de descargas.
Las imágenes, que fueron captadas por un productor de la zona y fueron publicadas por El Orden.
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