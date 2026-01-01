El comienzo de la temporada de verano en los balnearios bonaerenses reavivó una antigua polémica sobre la distribución del espacio en las playas públicas.

En este caso, en Mar del Plata, la concesión de grandes sectores empresas privadas que explotan balnearios fue observada por un usuario de las redes sociales (@caminandoelsurmdp) quien se expresó a través de un video difundido en Instagram. Días atrás la escena se repitió en Playa Grande (foto), cuando producto de la habitual pleamar, el avance del agua dejó muy poco espacio para miles de bañistas.

Allí manifestó su descontento luego que llegara a la playa y descubriera que no podía instalarse allí debido a que un vallado lo impedía. “Vengo a disfrutar de este paraíso y me encuentro con esta soga que puso el balneario privado Guillermo en Faro Norte, ocupando el espacio público de manera obscena. Se ve claramente que el mar hace unas horas estuvo ahí arriba en la pleamar y que cuando la marea sube, que el vecino se arregle…Es el monumento a la avaricia”, sostuvo.

Instantes después, se preguntó: "¿Ustedes qué opinan de esto?”, mientras el video mostraba cómo la gente caminaba sobre la arena mojada, bordeando las sogas que instaló el balneario privado.

Ante el revuelo en las redes sociales, los usuarios respondieron en la publicación y mostraron su malestar ante la situación. Mientras que algunos proponían una nueva jornada de "sombrilladas" para manifestar su reprobación y otros sugerían sacar los palotes y eliminar el vallado.

