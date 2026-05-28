Un joven de 18 años permanece internado en grave estado luego de haber sido atropellado por un empleado de seguridad privada que lo perseguía en un cuatriciclo dentro del shopping Unicenter, en Martínez, partido de San Isidro.

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El hecho ocurrió en el playón de estacionamiento del centro comercial y quedó registrado por cámaras y testigos. La secuencia muestra el momento en el que el vigilador embiste al joven durante una persecución iniciada tras un presunto intento de robo en un local de indumentaria.

Según reconstruyeron distintos medios, entre ellos TN y Qué Pasa Web, todo comenzó cuando personal de seguridad del shopping fue alertado por la supuesta sustracción de prendas de vestir del local Isadora. A partir de ese momento, el sospechoso escapó corriendo hacia una de las salidas del predio mientras era seguido por un vigilador que realizaba recorridas internas en un cuatriciclo.

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VIGILADOR ATROPELLÓ A UN JOVEN EN UNICENTER Y LO DEJÓ GRAVE



Un joven de 18 años quedó internado en grave estado tras ser atropellado por un vigilador que lo perseguía en cuatriciclo dentro de Unicenter, en Martínez, luego de un presunto intento de robo.



El empleado de… pic.twitter.com/0ojBgU1IcZ — LaNoticia1.com (@lanoticia1) May 28, 2026

De acuerdo con la reconstrucción inicial de los investigadores, el empleado perdió el control del vehículo en una zona de circulación peatonal y terminó atropellando al joven.

Producto del brutal impacto, la víctima cayó sobre el asfalto y sufrió graves heridas en la cabeza. Fue trasladada de urgencia al Hospital Central de San Isidro, donde permanece internada en estado crítico y bajo custodia policial.

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Tal como publicó el periodista Mariano Fernández en Qué Pasa, la causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Boulogne, a cargo de la fiscal María Paula Hertrig, quien ordenó distintas medidas para esclarecer lo ocurrido, entre ellas el análisis de las cámaras de seguridad del shopping.

El empleado de seguridad privada fue aprehendido e imputado por “lesiones culposas graves agravadas por la conducción de vehículo automotor”, mientras que el joven quedó acusado por “hurto en grado de tentativa”.

La Justicia intenta determinar ahora si existió una maniobra imprudente durante la persecución o si el hecho se produjo de manera accidental.