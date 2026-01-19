Brutal agresión a una árbitro de una liga amateur de Bahía Blanca:

Ocurrió en el partido entre Cooperativa Libertad y La Banda del Moy, correspondiente a la Copa Potrero. También resultó herido un jugador. pic.twitter.com/e5yKv9u2hY — LaNoticia1.com (@lanoticia1) January 19, 2026

Un partido de fútbol amateur en Bahía Blanca, entre Cooperativa Libertad y La Banda del Moy por la Copa Potrero, se descontroló y derivó en una pelea generalizada. La trifulca dejó como saldo dos personas heridas, entre ellas la árbitra del partido.

Todo ocurrió durante un cruce de eliminación directa. La tensión fue en aumento hasta que la situación explotó: en medio de corridas, empujones y gritos, la árbitra Victoria Cruz, de 20 años, fue tirada al suelo y agredida por al menos dos mujeres que intentaron golpearla a piñas y patadas.

Mientras la joven intentaba protegerse, un jugador de La Banda del Moy trató de resguardarla de los golpes. También resultó herido Rodrigo Ortega, jugador de 24 años. La intervención de agentes de la Comisaría Primera fue clave para frenar la pelea.

Tras la repercusión del caso, La Banda del Moy emitió un comunicado en el que pidió disculpas.

“Solamente queremos pedir disculpas a la gente por lo ocurrido ayer en la liga potrero. No vamos a buscar culpables ni decir quién tuvo la culpa de lo ocurrido (sabemos qué pasó y hasta hubo una mujer quemada que intentaba separar, pero no vamos a victimizarnos). Nosotros vamos a hacernos cargo de lo nuestro y vamos a tomar medidas para que no vuelva a suceder. Solo decirle que somos un equipo que venimos hace 10 años jugando y lamentablemente es la primera vez que pasa algo así. Mil disculpas a la gente que fue a ver un partido de fútbol y terminó en lo que terminó”, remarcaron.

