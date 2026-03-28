El hecho ocurrió este viernes por la tarde en una vivienda de la calle Hortiguera al 1900, donde el artista —Mario Emanuel De Los Santos— se encontraba junto a su pareja. Ambos fueron atados y reducidos por un grupo de asaltantes que ingresó con fines de robo.

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Un vecino alertó al 911 y se desplegó un operativo policial. Los delincuentes escaparon en una Renault Kardian con pedido de secuestro, pero tras chocar en Alberti y Ecuador se enfrentaron a tiros con la Policía. Como resultado, uno de los ladrones fue abatido en el lugar, mientras que otros dos intentaron continuar la fuga a pie.

🚨 ROBÓ AL CANTANTE PONTE PERRO: ASÍ UNO DE LOS LADRONES TOMABA DE REHÉN A UNA VECINA

- Fue en Ituzaingó

- Hubo un delincuente muerto y el resto de la banda terminó detenida.

- El delincuente que toma a la rehén tenía captura por homicidio. pic.twitter.com/q1TC4VIAEF — Vía Szeta (@mauroszeta) March 28, 2026

Según publicó Infobae, uno de los sospechosos, Roberto Oscar Sánchez (35), ingresó a una vivienda de la zona y tomó de rehén a una mujer de 50 años. La dramática secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad: en las imágenes se lo ve dentro del garage junto a la víctima, mientras rompe su celular contra la pared, presuntamente para eliminar pruebas.

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Roberto Oscar Sánchez.

Rodeado por la Policía, el delincuente protagonizó una tensa negociación. “Ya está, ya salimos”, se lo escucha decir en el video, mientras la mujer intentaba calmar la situación. Finalmente, Sánchez se entregó y fue reducido en el lugar sin que la rehén resultara herida.

El cantante Mario Emanuel De Los Santos, conocido como Ponte Perro, fue asaltado este viernes.

El otro implicado, Gonzalo Nahir Petruchelli (24), fue detenido a pocas cuadras con una pistola Pietro Beretta 9 mm y dos cargadores. Según fuentes del caso, había recuperado la libertad el año pasado tras cumplir una condena en la Unidad N°1 de Olmos.

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Gonzalo Nahir Petruchelli tras ser detenido.

De acuerdo al reporte policial, Sánchez también contaba con un extenso prontuario y un pedido de captura vigente por homicidio agravado. La causa quedó en manos del fiscal Lucio Rivero, quien investiga el hecho como robo agravado, privación ilegal de la libertad y portación ilegal de arma de guerra.