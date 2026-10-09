Un robo a un repartidor de aplicaciones derivó en un violento episodio en Tigre. Compañeros del trabajador, que se desempeñan para PedidosYa, siguieron la señal del GPS de la motocicleta sustraída y llegaron hasta una vivienda del barrio El Detalle, en Troncos del Talar. Allí provocaron destrozos y un automóvil terminó incendiado.

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Según publicó Clarín, el hecho ocurrió en la zona de las calles Rubén Darío y José Hernández. Tras el robo, los repartidores se organizaron para localizar el rodado mediante el sistema de rastreo satelital.

Deliverys saquean una casa y destruyen un auto al intentar recuperar una moto en Troncos del Talar https://t.co/FO5bkfWdBR — SM Noticias (@SMnoticias) October 9, 2026

De acuerdo con SM Noticias, los trabajadores ingresaron a una vivienda donde presuntamente se encontraba la moto y provocaron daños en su interior. Durante el episodio, también fue atacado un automóvil que estaba en el lugar y que terminó incendiado.

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La búsqueda los llevó finalmente hasta un taller mecánico ubicado a pocas cuadras, donde se encontraba la motocicleta. Según el medio local, los repartidores lograron recuperarla.

La secuencia de los disturbios fue registrada por vecinos con sus celulares y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

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Más imágenes de la rebelión de los repartidores en Tigre https://t.co/T42bu0cs09 — SM Noticias (@SMnoticias) October 9, 2026

Después de lo ocurrido, los trabajadores se presentaron en la Comisaría Primera de Tigre Centro para realizar el reclamo correspondiente. Según la información publicada, habría un detenido por el robo inicial de la moto.

Por el momento, no se precisó si hubo personas heridas ni si se adoptaron medidas judiciales contra quienes participaron de los destrozos y el incendio.