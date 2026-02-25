Un joven que trabajaba como delivery fue baleado en un intento de robo en Villa Ballester, partido de General San Martín. La víctima intentó escapar con su moto, pero los delincuentes le dispararon dos veces antes de huir.

El hecho ocurrió en la esquina de Roca y Bolívar, cuando el repartidor fue interceptado por los asaltantes que buscaban robarle el vehículo. En medio de la secuencia, recibió los disparos y cayó herido.

Según publicó el portal 2Urbanos, un vecino de la zona salió a asistirlo y logró frenar la hemorragia hasta la llegada de la ayuda médica. Los delincuentes escaparon y son intensamente buscados por la policía.

