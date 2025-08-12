Villa Gesell te invita a sumergirte en una experiencia dulce o amarga durante su tradicional Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal, más conocida como ChocoGesell. Del viernes 15 al domingo 17 de agosto, desde las 11:00, el Pinar del Norte se convertirá en el escenario ideal para celebrar con entrada libre y gratuita.

Durante estos tres días, la repostería artesanal con chocolate será protagonista en todas sus formas: desde budines, tortas y alfajores hasta mermeladas, licores y otras delicias. Habrá demostraciones gastronómicas gratuitas, grandes sorteos y concursos que premiarán al mejor chocolate y al mejor postre.

La propuesta está pensada para toda la familia: los más chicos disfrutarán de un espacio destinado a juegos e inflables, mientras que los adultos podrán explorar la oferta cultural e histórica de la reserva forestal. Se presentan artistas locales, artesanos geselinos y feriantes invitados de la región, además de un Patio Cervecero.

Organizada por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Villa Gesell, con el apoyo del programa RECREO de la provincia de Buenos Aires, la ChocoGesell se consolidó como una estrategia clave para desestacionalizar el turismo, transformándose en un atractivo cultural y turístico que invita a “vivir Gesell todo el año”.

Datos claves

Cuándo: Viernes 15 al domingo 17 de agosto, desde las 11:00

Dónde: Pinar del Norte – Alameda 202 y Calle 303, Villa Gesell

Entrada: Libre y gratuita

Actividades: Repostería artesanal, demostraciones gastronómicas, sorteos, concursos de chocolate y postres, juegos infantiles, feria de artesanos, Patio Cervecero, espectáculos en vivo, y recorrido cultural por la reserva forestal