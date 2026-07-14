La localidad de Mar Azul será sede del primer fin de semana de Invierno Medieval 2026, una de las propuestas más convocantes de las vacaciones de invierno en la Costa Atlántica. El evento se desarrollará del 18 al 20 de julio en la Plaza del Bosque, ubicada en calle 45 entre Copacabana y Punta del Este.

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La iniciativa ofrecerá una amplia agenda de actividades inspiradas en la fantasía medieval, con espectáculos de acrobacia y fuego, personajes itinerantes, combates medievales, música celta, shows artísticos, además de un paseo de artesanos, gastronomía y cervecería artesanal.

La edición 2026 continuará luego en Villa Gesell, donde se realizará en dos etapas: del 25 al 27 de julio y del 31 de julio al 2 de agosto.

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Cronograma del primer fin de semana en Mar Azul

Sábado 18 de julio

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11:00: Apertura.

Apertura. 12:30 a 14:30: Personajes itinerantes – Cía. Viaje Astral .

13:00: Olas Celtic (música).

(música). 14:30: Exhibición Dragones Atlánticos .

Exhibición . 15:30: Drunken Bards (música).

(música). 16:00: "Ritual" , show artístico.

, show artístico. 17:00: Cierre de la jornada.

Domingo 19 de julio

11:00: Apertura.

Apertura. 11:30: Receta Medieval.

Receta Medieval. 12:00 a 14:00: Personajes itinerantes – Cía. Viaje Astral .

12:30: Exhibición Dragones Atlánticos .

Exhibición . 14:00: Drunken Bards (música).

(música). 15:00: Exhibición Dragones Atlánticos .

Exhibición . 16:00: "Ritual" , show artístico.

, show artístico. 16:30: Olas Celtic (música).

(música). 17:00: Cierre.

Lunes 20 de julio

11:00: Apertura.

Apertura. 12:30: Drunken Bards (música).

(música). 13:00 a 15:00: Personajes itinerantes – Cía. Viaje Astral .

14:30: Olas Celtic (música).

(música). 16:30: "Ritual" , show artístico.

, show artístico. 17:00: Cierre.