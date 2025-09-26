Villa Gesell apuesta a competir contra Brasil como destino turístico: Cuánto saldrá alojarse y comer en el verano 2026
Este destino costero bonaerense mantiene los precios de la temporada anterior. Alojamientos para 4 personas desde 130 mil y almuerzos frente al mar desde 20 mil.
Villa Gesell, Mar de las Pampas, Mar Azul y Las Gaviotas ya se preparan para una nueva temporada de verano bajo el lema “Gesell es otra historia”, una campaña con la que el municipio busca consolidar su identidad turística frente al contexto económico nacional.
En su presentación, el secretario de Turismo, Emiliano Felice, y el intendente Gustavo Barrera hablaron de su meta: que “nadie se quede afuera” del derecho a vacacionar. Para eso, adelantaron que mantendrán precios de referencia similares a los del verano anterior, ajustados a cada segmento de visitante.
El plan incluye medidas de conectividad (vuelos directos desde Aeroparque con tres frecuencias semanales), eventos culturales y deportivos como el regreso del Gesell Rock y estrategias de promoción para ampliar el alcance del destino.
Precios de referencia para la temporada
Para quienes ya están planificando, estas son algunas cifras estimativas para el verano 2026:
Alojamiento y playa
- Carpa en balneario: desde $ 55.000 por día.
- Apart para 4 personas: desde $ 130.000 la noche en Villa Gesell; en Mar de las Pampas, desde $ 197.000.
- Hotel 3 estrellas en Gesell: doble desde $ 125.000.
- Cabañas (para 4 personas): desde $ 138.000 en Mar Azul / Las Gaviotas; y $ 170.000 en Mar de las Pampas.
- Camping: $ 15.000 por persona por día.
Transporte
- Pasaje aéreo desde Aeroparque a Villa Gesell: desde $ 150.000.
- Boleto de micro desde Retiro: desde $ 43.000.
Gastronomía y consumos
- Almuerzo frente al mar: desde $ 20.000 por persona.
- Menú turista en el centro: desde $ 15.000.
- Porción de rabas frente al mar: $ 25.000.
- Café: $ 2.500; café con leche y medialunas: $ 4.000.
- Docena de churros: entre $ 8.000 y $ 9.600.
- Caja de alfajores premium x12 en Mar Azul: $ 14.500 aprox.
