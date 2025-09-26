Villa Gesell, Mar de las Pampas, Mar Azul y Las Gaviotas ya se preparan para una nueva temporada de verano bajo el lema “Gesell es otra historia”, una campaña con la que el municipio busca consolidar su identidad turística frente al contexto económico nacional.

En su presentación, el secretario de Turismo, Emiliano Felice, y el intendente Gustavo Barrera hablaron de su meta: que “nadie se quede afuera” del derecho a vacacionar. Para eso, adelantaron que mantendrán precios de referencia similares a los del verano anterior, ajustados a cada segmento de visitante.

El plan incluye medidas de conectividad (vuelos directos desde Aeroparque con tres frecuencias semanales), eventos culturales y deportivos como el regreso del Gesell Rock y estrategias de promoción para ampliar el alcance del destino.

Precios de referencia para la temporada

Para quienes ya están planificando, estas son algunas cifras estimativas para el verano 2026:

Alojamiento y playa

Carpa en balneario: desde $ 55.000 por día.

Apart para 4 personas: desde $ 130.000 la noche en Villa Gesell; en Mar de las Pampas, desde $ 197.000.

Hotel 3 estrellas en Gesell: doble desde $ 125.000.

Cabañas (para 4 personas): desde $ 138.000 en Mar Azul / Las Gaviotas; y $ 170.000 en Mar de las Pampas.

Camping: $ 15.000 por persona por día.

Transporte

Pasaje aéreo desde Aeroparque a Villa Gesell: desde $ 150.000.

Boleto de micro desde Retiro: desde $ 43.000.

Gastronomía y consumos

