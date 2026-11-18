El intendente Gustavo Barrera acusó a los bloques opositores de obstaculizar su gestión y advirtió que la falta de aprobación de las cuentas podría afectar el funcionamiento de servicios esenciales. Desde la oposición, en tanto, defendieron su postura y cuestionaron la cantidad de cargos contemplados para la planta municipal.

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A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe comunal apuntó directamente contra los concejales de la UCR y La Libertad Avanza, a quienes responsabilizó por impedir que el municipio cuente con un presupuesto actualizado por segundo año consecutivo.

"Para perjudicar mi gestión, están dispuestos a perjudicar a toda Villa Gesell", expresó Barrera al comienzo de su mensaje.

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El intendente sostuvo que el aumento de los costos de funcionamiento obliga a actualizar los recursos destinados a las distintas áreas municipales. En ese sentido, mencionó la salud pública, la recolección de residuos, el mantenimiento de las calles, los servicios y el pago de salarios como algunos de los sectores que podrían verse comprometidos.

"El año pasado ya fue muy difícil. Este año, con costos todavía mayores, las consecuencias pueden ser mucho más graves", advirtió.

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Barrera vinculó el conflicto con la situación económica

En su descargo, el jefe comunal también hizo referencia a la pérdida del poder adquisitivo y al impacto de la inflación sobre los gastos cotidianos de las familias.

Para graficar la situación, preguntó cómo podría sostenerse un hogar con el mismo salario de hace dos años, teniendo en cuenta los aumentos en alimentos, servicios públicos y medicamentos.

Además, cuestionó al Gobierno nacional por los incrementos de precios y mencionó las modificaciones en el régimen de Zona Fría como uno de los factores señalados oficialmente para explicar la inflación de octubre.

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En relación con el conflicto presupuestario, Barrera aseguró que lleva 12 años al frente del municipio y que conoce las dificultades de administrar los recursos públicos.

"No les estoy pidiendo que acompañen mis ideas. Les estoy pidiendo que comprendan que una ciudad no puede quedar rehén de sus intereses políticos", manifestó.

La oposición cuestionó los cargos previstos para empleados municipales

Desde el radicalismo respondieron con argumentos vinculados a la composición del presupuesto y la cantidad de cargos contemplados para el personal municipal.

Durante una conferencia de prensa, la concejal Marilina Córdoba explicó que uno de los principales motivos del rechazo de su bloque está relacionado con la inclusión de aproximadamente 900 cargos adicionales respecto de los puestos correspondientes a los trabajadores que actualmente se desempeñan en la Municipalidad.

Según explicó la edil, el Ejecutivo sostiene que esas vacantes funcionan como previsiones para eventuales recategorizaciones del personal. Sin embargo, consideró que la cantidad resulta excesiva y reclamó información más precisa sobre el destino de esas partidas.

"Tenemos estos 900 empleados de más en el cálculo. No te modifica el recurso, lo que se abona, porque se abona a los empleados que están. Pero nos quedan 900 cargos presupuestados o calculados por las dudas", señaló.

Córdoba también puso en duda que las recategorizaciones puedan justificar semejante cantidad de puestos adicionales.

"A ellos lo que argumentan es que son puestos para las recategorizaciones. Ahora, nosotros no vamos a tener el 50% de lo que hoy tiene de personal la Municipalidad en recategorizaciones", sostuvo.

La concejal agregó que, cuando un trabajador asciende de categoría, debería darse de baja la correspondiente a su puesto anterior, por lo que consideró necesario revisar cómo fueron calculadas las vacantes.

Además, indicó que el bloque realizó consultas con contadores que tuvieron responsabilidades dentro del Ejecutivo municipal y que esas opiniones reforzaron sus cuestionamientos al esquema presentado.

Un conflicto que vuelve a enfrentar al Ejecutivo con el Concejo

La discusión por las cuentas municipales expone nuevamente las diferencias entre el gobierno de Barrera y los sectores opositores de Villa Gesell.

Mientras el intendente advierte sobre las consecuencias que podría tener la falta de un presupuesto actualizado para sostener los servicios y las prestaciones municipales, desde el radicalismo reclaman explicaciones sobre la estructura de cargos y las previsiones destinadas al personal.

El punto central del enfrentamiento es la aprobación del Presupuesto 2027, en medio de acusaciones cruzadas sobre las responsabilidades políticas y el impacto que tendrá la disputa en la administración de la ciudad.