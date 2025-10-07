Villa Gesell se prepara para vivir una nueva edición de su clásica Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural, un encuentro que celebra las raíces y tradiciones de las distintas colectividades que forman parte de la identidad local.

Durante cuatro días, la ciudad se llenará de colores y música en una gran feria que combina gastronomía, artesanías y espectáculos para toda la familia.

El evento será desde el jueves 9 al domingo 12, a partir de las 11:00, en el circuito comprendido entre el Paseo 104 y avenida 3 hasta el Paseo 107 y avenida 2. Allí se desplegarán los stands de artesanos, productores gastronómicos y colectividades, además de los escenarios donde se presentarán artistas locales e invitados.

La Gran Paella de la Amistad

Uno de los momentos más esperados del fin de semana es la tradicional Gran Paella de la Amistad, que se realizará el sábado al mediodía. Este ritual gastronómico simboliza la unión entre las distintas comunidades y es preparado en una enorme sartén de más de dos metros de diámetro, a la vista del público. Cientos de porciones de arroz con mariscos, pollo, vegetales y especias se sirven para compartir entre vecinos y visitantes, en un gesto de confraternidad que se ha convertido en el sello distintivo de la fiesta.

La jornada del sábado culminará con el show de Los Cafres, a las 22:30, mientras que el domingo será el turno del gran desfile de carrozas, un espectáculo colorido donde se lucen las instituciones locales y las colectividades que dan vida al encuentro.

Datos claves

Evento: 44ª Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural

Lugar: Paseo 104 y Av. 3 hasta Paseo 107 y Av. 2, Villa Gesell

Fecha: Jueves 9 al domingo 12 de octubre

Horario: Desde las 11:00

Entrada: Libre y gratuita

Organiza: Municipalidad de Villa Gesell con la Subsecretaría de Turismo bonaerense

Más información:

🌐 www.gesell.tur.ar

📘 facebook.com/turismovillagesell