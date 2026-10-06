Villa Gesell se prepara para vivir una nueva edición de una de sus celebraciones más tradicionales. Del sábado 10 al lunes 12 de octubre, la ciudad será escenario de la 45° Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural, con propuestas para disfrutar en familia y con amigos.

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Durante tres jornadas, vecinos y turistas podrán recorrer una amplia variedad de propuestas que incluyen gastronomía, música, artesanías, productos regionales, espectáculos y actividades culturales, con entrada libre y gratuita.

Las actividades se desarrollarán desde las 11:00 en avenida 2, entre los Paseos 104 y 107, uno de los sectores principales de la celebración.

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Desfile de carrozas y propuestas gastronómicas

Uno de los momentos tradicionales será el desfile de carrozas, que se realizará el sábado por la avenida 3 y reunirá a instituciones y participantes de la comunidad.

El domingo llegará otro de los grandes clásicos de la fiesta: la Paella de la Amistad, que comenzará a las 11:00 en el Ex Shopping Alas, ubicado en avenida 3 N.º 215.

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La jornada también contará con espectáculos musicales, artistas locales e invitados, además de la presencia de artesanos, instituciones, colectividades y productores gastronómicos.

A lo largo del evento habrá también food trucks y cervecerías de producción local, ofreciendo distintas alternativas para quienes recorran la celebración.

Axel será uno de los protagonistas

La música tendrá uno de sus puntos destacados durante la noche del domingo con la presentación de Axel en la Plaza 1ra. Junta.

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El espectáculo está previsto para las 22:00, con entrada libre y gratuita, y será uno de los principales atractivos del fin de semana largo en Villa Gesell.

Datos claves

📍 Lugar: avenida 2 entre Paseos 104 y 107; actividades especiales en Ex Shopping Alas y Plaza 1ra. Junta.

📅 Fecha: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.

🕚 Horario: desde las 11:00.

🎟️ Entrada: libre y gratuita.

🥘 Paella de la Amistad: domingo 11, a las 11:00, en Ex Shopping Alas, avenida 3 N.º 215.

🎤 Axel: domingo 11, a las 22:00, en Plaza 1ra. Junta.

🚗 Desfile de carrozas: sábado, por avenida 3.

🍺 También habrá: artesanos, colectividades, productores gastronómicos, food trucks y cervecerías locales.

🏛️ Organiza: Municipalidad de Villa Gesell.

🌐 Más información: www.gesell.tur.ar