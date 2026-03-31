Villa Gesell celebra las Pascuas con una aldea encantada en el bosque y la "búsqueda de conejos"
Durante el fin de semana largo, Villa Gesell invita a vivir una experiencia única al aire libre con la sexta edición de “Pascuas en el Bosque”, una propuesta ideal para familias.
El evento tendrá lugar en el Bosque Fundacional, que se transformará en una verdadera aldea de fantasía. Entre senderos y espacios verdes, grandes y chicos podrán sumergirse en una celebración temática donde la imaginación y el espíritu pascual son protagonistas.
La propuesta incluye una divertida kermesse con juegos clásicos intervenidos para la ocasión, como carreras de embolsados y tiro a las latas, pensados especialmente para los más chicos. Además, habrá una exhibición de huevos de Pascua decorados por alumnos de jardines de infantes locales, junto con la restauración artística de piezas tradicionales.
Uno de los atractivos más esperados será la “búsqueda de conejos”, una actividad interactiva que comenzará en distintos comercios de la ciudad y culminará en los stands del bosque, incentivando a recorrer Villa Gesell de una forma lúdica y diferente.
El paseo también contará con sets fotográficos, artistas caracterizados, espectáculos en vivo y una variada oferta gastronómica temática. No faltarán los clásicos huevos de chocolate, roscas de Pascua y conejos artesanales, junto a food trucks con propuestas originales y una feria de artesanos con productos alusivos.
Con entrada libre y gratuita, esta iniciativa es organizada por el municipio que conduce Gustavo Barrera.
📌 Datos claves
Evento: 6º Pascuas en el Bosque
Lugar: Bosque Fundacional (calle 303 y Alameda 202)
Fecha: Viernes 3 al domingo 5
Horario: De 11:00 a 18:00
Entrada: Libre y gratuita
Propuesta: Juegos, actividades interactivas, shows, feria artesanal y gastronomía temática
Organiza: Municipalidad de Villa Gesell
👉 Más información: redes oficiales de la Municipalidad de Villa Gesell
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