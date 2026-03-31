El evento tendrá lugar en el Bosque Fundacional, que se transformará en una verdadera aldea de fantasía. Entre senderos y espacios verdes, grandes y chicos podrán sumergirse en una celebración temática donde la imaginación y el espíritu pascual son protagonistas.

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La propuesta incluye una divertida kermesse con juegos clásicos intervenidos para la ocasión, como carreras de embolsados y tiro a las latas, pensados especialmente para los más chicos. Además, habrá una exhibición de huevos de Pascua decorados por alumnos de jardines de infantes locales, junto con la restauración artística de piezas tradicionales.

Uno de los atractivos más esperados será la “búsqueda de conejos”, una actividad interactiva que comenzará en distintos comercios de la ciudad y culminará en los stands del bosque, incentivando a recorrer Villa Gesell de una forma lúdica y diferente.

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El paseo también contará con sets fotográficos, artistas caracterizados, espectáculos en vivo y una variada oferta gastronómica temática. No faltarán los clásicos huevos de chocolate, roscas de Pascua y conejos artesanales, junto a food trucks con propuestas originales y una feria de artesanos con productos alusivos.

Con entrada libre y gratuita, esta iniciativa es organizada por el municipio que conduce Gustavo Barrera.

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📌 Datos claves

Evento: 6º Pascuas en el Bosque

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Lugar: Bosque Fundacional (calle 303 y Alameda 202)

Fecha: Viernes 3 al domingo 5

Horario: De 11:00 a 18:00

Entrada: Libre y gratuita

Propuesta: Juegos, actividades interactivas, shows, feria artesanal y gastronomía temática

Organiza: Municipalidad de Villa Gesell

👉 Más información: redes oficiales de la Municipalidad de Villa Gesell