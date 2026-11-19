Un intento de robo en una joyería del centro de Villa Gesell es investigado por la Policía y la Justicia, luego de que un hombre ingresara al comercio, atravesara el mostrador y protagonizara un forcejeo con una empleada. El sospechoso no consiguió llevarse ningún objeto y escapó junto a otros involucrados.

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El hecho ocurrió en la joyería Emanuel, ubicada sobre avenida 3, entre los paseos 105 y 106, en una zona comercial de la ciudad. Según publicó el medio local sectorinformativo.com, el autor del episodio habría ingresado al establecimiento disfrazado de mujer y, luego de avanzar hacia el sector de atención al público, intentó concretar el asalto.

La maniobra fue interrumpida tras un breve enfrentamiento con la trabajadora, que impidió que el delincuente concretara la sustracción. Finalmente, el hombre abandonó el lugar y huyó con sus cómplices.

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Una camioneta robada y con una patente de otro vehículo

Uno de los principales avances de la investigación surgió del análisis de las cámaras de seguridad. A partir de las imágenes, los investigadores lograron identificar el vehículo utilizado para escapar: una Peugeot Expert gris que tenía pedido de secuestro por robo.

Además, se estableció que la camioneta circulaba con una patente correspondiente a otro rodado radicado en Mar del Plata, lo que sumó nuevos elementos a las averiguaciones.

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El seguimiento de los registros del Centro de Monitoreo permitió determinar que el vehículo había ingresado a Villa Gesell el día anterior al intento de asalto, aproximadamente a las 16.

Las imágenes también aportaron información sobre la participación de otras personas. De acuerdo con la reconstrucción realizada, habría cómplices que permanecieron dentro de la camioneta mientras se desarrollaba el episodio y colaboraron posteriormente con la fuga.

La investigación continúa pese a la falta de denuncia

Desde la Secretaría de Seguridad señalaron que la propietaria de la joyería decidió no formalizar una denuncia por lo sucedido. Sin embargo, las primeras actuaciones y el material registrado por las cámaras permitieron poner en marcha una investigación para esclarecer el episodio.

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Las áreas municipales correspondientes aportan información del sistema de videovigilancia y colaboran con las autoridades policiales y judiciales para reconstruir los movimientos de los involucrados.

Por el momento, las tareas están centradas en identificar y localizar a todas las personas que habrían participado del intento de robo, mientras se analizan los elementos reunidos durante las primeras averiguaciones.