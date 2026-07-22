Una nena de 2 años ingresó sin signos vitales al Hospital Municipal de Villa Gesell y, pese a los esfuerzos del equipo médico durante más de 40 minutos, no pudo ser reanimada. La Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias del fallecimiento.

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De acuerdo con la información publicada, la madre manifestó que la menor se habría broncoaspirado mientras era alimentada, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada o descartada mediante la autopsia.

Tras el ingreso de la niña al nosocomio, se activó el protocolo correspondiente y se dio intervención a la Policía Científica, que comenzó con las actuaciones de rigor para esclarecer lo sucedido.

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La causa fue caratulada como "averiguación de causales de muerte", en cuyo marco quedaron bajo investigación la madre, de 43 años, y el padre de la menor, de 53 años y empleado municipal, mientras avanzan las pericias judiciales.

Según informó el medio local El Fundador Online, el caso generó una profunda conmoción en la comunidad geselina, especialmente luego de que trascendiera que la madre registra antecedentes vinculados al fallecimiento de otros hijos.

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De acuerdo con ese medio, en 2013 murió un bebé de pocos meses, posteriormente la Justicia le retiró la tenencia de otros tres menores y, en 2016, falleció otra niña de 11 meses.

Por ese segundo episodio, la mujer y quien era su pareja en ese momento fueron sometidos a juicio. Ambos fueron absueltos en 2018, ya que el tribunal concluyó que no existían pruebas que permitieran sostener que se trató de una muerte violenta. Tras ese proceso, la pareja se separó.

Ahora, la investigación buscará establecer las causas concretas del fallecimiento de la niña de 2 años, mientras se aguardan los resultados de la autopsia y de las restantes pericias ordenadas por la Justicia. Hasta el momento, no hay personas imputadas por el hecho y la principal hipótesis mencionada por la madre continúa bajo análisis.