La ocupación hotelera en el partido de Villa Gesell durante enero fue del 74%, igualando el registro del mismo mes de 2025.

Los datos oficiales fueron presentados en la primera reunión del año de la Comisión Municipal de Turismo, encabezada por el secretario de Turismo del Municipio, Emiliano Felice, junto a empresarios y representantes del sector turístico local.

Durante el encuentro se analizaron los resultados comparativos de las temporadas 2025 y 2026, destacándose una mejora interanual en Villa Gesell, que pasó del 67% en enero de 2025 al 68% en enero de 2026, lo que representa una suba del 1%. En tanto, Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul también registraron incrementos.

Primera quincena

En el período comprendido entre el 1 y el 15 de enero, el promedio general de ocupación fue del 67% en 2026, frente al 69% registrado en 2025, lo que significó una leve baja del 2%.

En Villa Gesell, la ocupación descendió del 62% al 61%, mientras que Mar de las Pampas mostró una suba y Las Gaviotas se mantuvo sin variaciones.

Segunda quincena

Entre el 16 y el 28 de enero se evidenció una recuperación significativa, con un promedio general del 80%, superando el 79% alcanzado en el mismo período de 2025.

Villa Gesell registró un crecimiento del 72% al 75%, con una mejora del 3%, mientras que las localidades del sur del partido alcanzaron niveles de ocupación muy elevados:

Mar Azul: 99%

Las Gaviotas: 95%

Mar de las Pampas: 94%

Durante el análisis, los empresarios del sector coincidieron en que, si bien la ocupación se mantuvo estable y mostró una clara recuperación en la segunda quincena, el nivel de consumo fue menor al esperado, reflejando un comportamiento más austero por parte de los visitantes.