La playa integrada de Villa Gesell cumple 10 años y ya se encuentra en pleno funcionamiento de cara a la temporada de verano. El espacio funciona en el balneario Noctiluca, ubicado en Paseo 126 y playa, y ofrece servicios gratuitos pensados para garantizar el acceso al mar a personas con discapacidad, en articulación con el municipio.

La iniciativa, que nació desde el propio parador con acompañamiento de la Municipalidad de Villa Gesell, opera todos los días de 9 a 19 horas, con personal capacitado para asistir a personas con distintas discapacidades. Además, quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden acceder de manera gratuita a una carpa, junto a hasta tres acompañantes.

El propietario del balneario, Marcelo Centurión, detalló que el espacio cuenta con rampas de acceso, caminería adaptada, sillas anfibias, sillas de soporte, asistencia permanente, menú en braille y pictogramas pensados para personas dentro del espectro autista.

“Todas las actividades que realizamos son integradas”, explicó, y remarcó que también se brinda atención a la población electrodependiente, con cinco carpas equipadas con energía asegurada para quienes utilizan mochilas o respiradores.

Desde el Municipio destacaron que esta propuesta reafirma el compromiso local con la inclusión y la accesibilidad, promoviendo espacios que eliminen barreras y favorezcan la participación plena. “La playa integrada permite que personas con discapacidad y sus acompañantes disfruten del mar en condiciones de igualdad”, señalaronl medio local El Telégrafo.

La experiencia de Villa Gesell se suma a otras iniciativas de turismo accesible en la provincia de Buenos Aires, donde distintas localidades costeras avanzan con servicios como sillas anfibias y espacios adaptados, ampliando derechos y consolidando una mirada inclusiva sobre el descanso y el disfrute en las playas bonaerenses.