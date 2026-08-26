Villa Gesell ya comenzó a delinear su estrategia de promoción turística para la temporada de verano 2026-2027 y eligió una frase cotidiana como eje de toda la campaña: “Sin ir más lejos”.

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La propuesta fue presentada por Emiliano Felice, responsable de la Secretaría de Turismo, y apunta a posicionar a la ciudad como una alternativa cercana para quienes buscan disfrutar de la playa y las vacaciones sin realizar grandes desplazamientos.

“Sin ir más lejos”, el concepto elegido

El lema busca transmitir una idea sencilla. En síntesis, propone que para disfrutar de buenas playas, gastronomía, naturaleza, entretenimiento y descanso no es necesario viajar grandes distancias.

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“Sin ir más lejos” será utilizado como concepto transversal en las distintas piezas de comunicación, con mensajes que buscarán mostrar las diferentes experiencias que ofrece Villa Gesell.

La intención es que la frase pueda adaptarse a diferentes propuestas y públicos, manteniendo siempre el mismo mensaje: unas buenas vacaciones pueden estar mucho más cerca de lo que se imagina.

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Una familia y un perro, protagonistas

La campaña contará con cuatro spots audiovisuales protagonizados por una familia argentina y un perro intervenido mediante inteligencia artificial.

A esto se sumarán contenidos específicos para redes sociales, acciones con influencers, publicidad en vía pública, radio y distintas actividades presenciales.

El lanzamiento está previsto para septiembre. En una primera etapa, la comunicación estará enfocada en instalar el lema, la identidad visual y los personajes que serán parte de la campaña.

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Posteriormente, durante la temporada de verano, el foco estará puesto en mostrar las distintas experiencias que ofrece el destino.

Playa, gastronomía y agenda de verano

La segunda etapa de la estrategia buscará poner en primer plano la hotelería, los balnearios, la gastronomía y la agenda de actividades del verano.

La intención es que quienes evalúen dónde pasar sus vacaciones puedan encontrar una propuesta amplia, con alternativas para distintos perfiles de turistas.

En ese sentido, la campaña no estará enfocada únicamente en la playa, sino que buscará mostrar la diversidad de experiencias que pueden disfrutarse durante una estadía en Villa Gesell.

El sector privado también será parte

Otro de los puntos centrales de la estrategia será la incorporación del sector privado.

Hoteles, restaurantes, balnearios, comercios y prestadores turísticos podrán formar parte de las acciones de promoción, sumando sus propuestas a la comunicación general del destino.

De esta manera, el municipio busca articular la promoción institucional con la oferta concreta de servicios y experiencias disponibles para los visitantes.

Una apuesta por la cercanía

Con “Sin ir más lejos”, Villa Gesell busca renovar su manera de comunicarse con los turistas y conectar con diferentes generaciones.

El objetivo final es fortalecer la identidad turística de la ciudad y posicionarla como un destino cercano, completo y accesible en un escenario donde la distancia y el presupuesto adquieren cada vez más peso al momento de elegir dónde vacacionar.

La campaña comenzará a tomar forma en septiembre y tendrá su principal despliegue durante el verano 2026-2027, cuando la ciudad vuelva a recibir a miles de turistas en busca de playa, descanso y propuestas para toda la familia.