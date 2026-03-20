La Municipalidad de Villa Gesell dio a conocer el Calendario Anual de Fiestas y Eventos 2026, una propuesta que busca consolidar al destino como uno de los principales polos turísticos durante todo el año, con una agenda que combina cultura, gastronomía, historia y entretenimiento.

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La presentación estuvo encabezada por el intendente Gustavo Barrera y el secretario de Turismo, Cultura, Educación y Deportes, Emiliano Felice, quienes destacaron la importancia de sostener una programación continua que trascienda la temporada de verano.

Durante su intervención, Barrera convocó a la comunidad a involucrarse activamente en cada uno de los eventos. Subrayó el rol de instituciones, productores, artesanos y vecinos como pilares para fortalecer la identidad cultural local y potenciar el desarrollo turístico.

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El cronograma incluye celebraciones tradicionales, festivales temáticos y propuestas pensadas para todas las edades. Entre los primeros eventos se destaca “Música de Memoria”, que se realizará el 21 y 22 de marzo en la Plaza Primera Junta, con una propuesta artística que combina cultura y reflexión histórica.

En abril, el Pinar del Norte será escenario de “Pascuas en el Bosque”, una iniciativa orientada al público infantil que incluirá espectáculos en vivo, juegos, concursos y propuestas gastronómicas.

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En mayo llegará “La Criolla”, una celebración tradicional argentina con fuerte impronta folclórica, paseo de artesanos y comidas típicas, mientras que durante el año también se proyectarán los partidos de la Selección argentina en el marco de la Copa Mundial de Fútbol 2026, con pantallas gigantes en espacios públicos.

El invierno llega un clásico, “Invierno Medieval”, donde se recreará el universo de época con espectáculos, cerveza artesanal y gastronomía temática en Mar Azul y Villa Gesell, mientras que en agosto se realizará una nueva edición de Choco Gesell – Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal, uno de los eventos más convocantes de la temporada baja.

Ese mismo mes también tendrá lugar la “Peatonal de las Infancias”, con actividades recreativas para los más chicos y sus familias.

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En octubre, se desarrolla la Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural, que celebrará su 45° edición con el tradicional desfile sobre la Avenida 3 y la participación de colectividades, instituciones y vecinos.

Felice remarcó que esta agenda permite sostener el flujo turístico durante todo el año, al tiempo que promueve la cultura local, la producción y el encuentro comunitario.