El Gobierno municipal de Villa Gesell reabrió la inscripción para el registro de “ordenadores de estacionamiento”, conocidos popularmente como trapitos.

A través de una gacetilla oficial, la comuna informó que se encuentra abierta la inscripción y renovación del registro municipal, en el marco de la Ordenanza N° 3284/22, que regula esta actividad. Las personas interesadas podrán efectuar el trámite hasta el viernes 14 de noviembre en la Secretaría de Seguridad, de lunes a viernes, entre las 8.00 y las 14.00.

Desde el Municipio remarcan que se trata de una actividad “controlada y registrada”, con el fin de ordenar el estacionamiento en zonas turísticas durante la temporada de verano 2026.

Requisitos para acceder al permiso o renovación

El Municipio detalló una lista de condiciones que deberán cumplir quienes deseen registrarse como ordenadores de estacionamiento:

Certificado de antecedentes penales actualizado.

Residencia mínima de 5 años en Villa Gesell.

4 fotos 4x4 y fotocopia de DNI.

Certificación de domicilio real en el partido.

Acreditar grupo y factor sanguíneo.

Chaleco y gorra verde fluorescente identificados.

Credencial oficial y cartel informativo.

Certificación de segunda dosis de vacuna contra el COVID-19.

Elementos de higiene según el protocolo sanitario.

Curso de capacitación turística para ordenadores de estacionamiento.

Ser mayor de 18 años.

Firma del acta de compromiso de buen comportamiento y cumplimiento de normas.