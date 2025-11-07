Villa Gesell reabrió la inscripción para el registro de “trapitos" de cara al verano 2026
Entre los requisitos para ser "ordenador de estacionamiento" se exige certificado de antecedentes penales actualizado y un curso de capacitación.
El Gobierno municipal de Villa Gesell reabrió la inscripción para el registro de “ordenadores de estacionamiento”, conocidos popularmente como trapitos.
A través de una gacetilla oficial, la comuna informó que se encuentra abierta la inscripción y renovación del registro municipal, en el marco de la Ordenanza N° 3284/22, que regula esta actividad. Las personas interesadas podrán efectuar el trámite hasta el viernes 14 de noviembre en la Secretaría de Seguridad, de lunes a viernes, entre las 8.00 y las 14.00.
Desde el Municipio remarcan que se trata de una actividad “controlada y registrada”, con el fin de ordenar el estacionamiento en zonas turísticas durante la temporada de verano 2026.
Requisitos para acceder al permiso o renovación
El Municipio detalló una lista de condiciones que deberán cumplir quienes deseen registrarse como ordenadores de estacionamiento:
- Certificado de antecedentes penales actualizado.
- Residencia mínima de 5 años en Villa Gesell.
- 4 fotos 4x4 y fotocopia de DNI.
- Certificación de domicilio real en el partido.
- Acreditar grupo y factor sanguíneo.
- Chaleco y gorra verde fluorescente identificados.
- Credencial oficial y cartel informativo.
- Certificación de segunda dosis de vacuna contra el COVID-19.
- Elementos de higiene según el protocolo sanitario.
- Curso de capacitación turística para ordenadores de estacionamiento.
- Ser mayor de 18 años.
- Firma del acta de compromiso de buen comportamiento y cumplimiento de normas.
