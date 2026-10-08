El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó en general y en particular el proyecto de ley que autoriza la donación a la Municipalidad de Villa Gesell de dos inmuebles que pertenecían al Estado provincial, vinculados directamente con la historia y la identidad de la ciudad.

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Se trata del Pinar del Norte o Bosque Fundacional y del Pinar del Anfiteatro de los Encuentros Corales “Héctor Esteban Tito Allo”, que a partir de la aprobación de la iniciativa pasarán a formar parte del patrimonio municipal.

La decisión representa un paso clave para una comunidad que durante décadas reclamó la incorporación definitiva de estos espacios a la órbita municipal.

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Dos lugares emblemáticos de Villa Gesell

Uno de los inmuebles corresponde al Pinar del Norte o Bosque Fundacional, identificado como Circunscripción VI, Sección A, Fracción II, Parcela 1d, Matrícula 7219.

El segundo es el predio ubicado en la Circunscripción VI, Sección A, Fracción III, Parcela 2, donde se encuentra el Pinar del Anfiteatro de los Encuentros Corales “Héctor Esteban Tito Allo”.

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El intendente Gustavo Barrera había destacado en distintas oportunidades la importancia de recuperar estos terrenos por su valor histórico, cultural y natural.

El lugar donde comenzó la historia geselina

El Pinar del Norte ocupa un lugar central en la historia de Villa Gesell. En esas tierras, Carlos Gesell desarrolló algunos de los primeros emprendimientos que dieron origen a la ciudad, entre ellos el vivero, el primer taller, las primeras viviendas y el almacén de provisiones.

El espacio también alberga actualmente distintos sitios vinculados con la preservación de la memoria y el patrimonio local.

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Durante el tratamiento legislativo, la senadora bonaerense Malena Galmarini resaltó el valor histórico de las tierras y señaló el anhelo de generaciones de vecinos de que estos lugares fueran recuperados para Villa Gesell y preservados para el futuro.

Qué establece la ley

La normativa establece condiciones específicas para el uso de los inmuebles. Ambos espacios deberán conservarse como parques naturales y permanecer destinados al disfrute de la comunidad.

Entre las actividades permitidas se encuentran las culturales, artísticas, recreativas, deportivas y educacionales, además de aquellas vinculadas con la salud psicofísica de la población.

Otro de los puntos centrales es que el acceso deberá permanecer abierto al público, de acuerdo con las condiciones que establezca la ordenanza municipal correspondiente.