El partido de Villa Gesell se prepara para recibir una nueva edición de Invierno Medieval, uno de los eventos más convocantes de la temporada invernal, que volverá a transformar los bosques de Mar Azul y Villa Gesell en escenarios de fantasía, historia y aventura para toda la familia.

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Organizada por la Secretaría de Turismo, Cultura, Educación y Deportes, la celebración se desarrollará entre el 18 de julio y el 2 de agosto con entrada libre y gratuita. La propuesta tendrá su primera etapa del 18 al 20 de julio en la Plaza del Bosque de Mar Azul, mientras que continuará en el Pinar del Anfiteatro de Villa Gesell del 24 al 27 de julio y del 31 de julio al 2 de agosto.

Desde su creación en 2017, Invierno Medieval se consolidó como una de las principales atracciones turísticas de las vacaciones de invierno en la Costa Atlántica. El evento invita a vecinos y visitantes a sumergirse en una aldea inspirada en la Edad Media, rodeada de bosques y naturaleza, donde la ficción y la historia se combinan en una experiencia inmersiva.

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Durante cada jornada habrá espectáculos tribales, danzas, música celta, acrobacias y exhibiciones de combate medieval. Además, los asistentes podrán participar de actividades de arquería, recorrer aldeas temáticas y conocer el trabajo de artesanos que recrean objetos y técnicas de época.

La programación también incluirá charlas, maquilladores especializados para caracterizar al público y espacios especialmente ambientados para tomarse fotografías junto a personajes inspirados en reconocidas series y películas de fantasía.

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La propuesta se complementará con una amplia oferta gastronómica que incluirá comidas típicas, cerveza artesanal y productos elaborados por emprendedores locales, reforzando la ambientación de una auténtica feria medieval.

Fechas confirmadas

18 al 20 de julio: Plaza del Bosque de Mar Azul.

24 al 27 de julio: Pinar del Anfiteatro de Villa Gesell.

31 de julio al 2 de agosto: Pinar del Anfiteatro de Villa Gesell.